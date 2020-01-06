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ABD-İran ara bulucusu Japonya Başbakanı Abe'den ilk açıklama

aponya Başbakanı Shinzo Abe, Orta Doğu'da yaşananlardan "büyük endişe" duyduğunu dile getirdi.

06.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:50 ABD-İran ara bulucusu Japonya Başbakanı Abe'den ilk açıklama
aponya Başbakanı Shinzo Abe, Orta Doğu'da yaşananlardan "büyük endişe" duyduğunu dile getirdi.
Devrim Muhafızlarına Bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından İran-Washington arasında tansiyon yükseldi. ABD ve İran tarafının karşılıklı sert açıklamasının ardından bölge ülkelerinin yanı sıra Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinden sağduyu çağrıları geliyor. Washington ve Tahran arasında ara buluculuk rolü üstlenen Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere ilişkin ilk kez açıklama yaptı. "Derin endişe" duyduğunu ifade eden Abe, "Orta Doğu tansiyonu yükseliyor. Mevcut durumdan endişeliyim. Daha fazla gerginlikten kaçınılması ve ilgili taraflara diplomatik çabalarda bulunması çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Tokyo ve Tahran, yıllardır diplomatik ilişkileri olumlu bir şekilde yürütüyor. Haziran ayında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı almasının ardından Washington-Tahran arasındaki tansiyon yükselmişti. Japonya Başbakanı Abe, İran'ın dini lideri Ayatullah Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelmek üzere İran'ı ziyaret etmişti. Ancak Hamaney, Shinzo Abe'nin tüm çabalarına rağmen Trump ile görüşmeyi reddetmişti. Abe daha sonra, Ruhani ile BM Genel Kurul görüşmeleri sırasında bir araya gelmiş, Aralık ayında da İranlı lideri ülkesinde ağırlamıştı. Ruhani'nin bu ziyareti İran Cumhurbaşkanının Japonya'ya yıllar sonra gerçekleştirdiği ziyaret olması bakımından önem taşıyor.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Shinzo Abe, Orta Doğu, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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