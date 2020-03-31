Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ABD, İran'ın nükleer programına getirdiği kısıtlamaları yeniledi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İran'ın nükleer programına yönelik uygulanan kısıtlamaları 60 gün daha yenilediklerini duyurdu.

31.03.2020 04:48 | Son Güncelleme: 31.03.2020 04:48
ABD, İran'ın nükleer programına getirdiği kısıtlamaları yeniledi
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İran 'ın nükleer programına yönelik uygulanan kısıtlamaları 60 gün daha yenilediklerini duyurdu.
Alınan karara ilişkin yazılı bir açıklama yapan Ortagus, İran'ın nükleer faaliyetlerini sürdürmeye ve genişletmeye devam ettiğini ve bunun "kabul edilemez" olduğunu belirtti.
Ortagus, açıklamasında, "Rejimin nükleer ısrarı uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en büyük tehditler arasında. Başkan Trump'ın bu yılın başlarında söylediği gibi İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin verilmeyecek." ifadelerini kullandı.
Ayrıca İran'ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini engellemek adına diplomatik ve ekonomik tüm araçları kullanmaya devam edeceklerini vurgulayan Ortagus, "İran'ın nükleer programındaki tüm gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğiz ve bu kısıtlamaları her an değiştirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Sivil nükleer tesislere muafiyet
Öte yandan, Trump yönetiminin aynı gün içinde İran'a karşı uyguladığı bazı yaptırımlara muafiyet getirerek, Rus, Avrupalı ??ve Çinli şirketlerin İran'ın sivil amaçlar taşıyan nükleer tesisler üzerinde çalışma yapmasına izin verdiği belirtildi.
ABD medyasında yer alan haberlerde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun söz konusu muafiyetlere karşı çıktığı ancak ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in "İran'daki koronavirüs salgınına rağmen uygulanan yaptırımlara yönelik eleştirileri hafifleteceği"ne dönük tavsiyesinden sonra söz konusu kararın alındığı belirtildi.
ABD, geçen hafta Irak'ın egemenliğini ihlal ederek Irak ekonomisini, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na para aktarmak için kullandığı gerekçesiyle 20 kişi ve kurumu yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››ABD, İran'ın nükleer programına getirdiği kısıtlamaları yeniledi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İki uzman yeni korona araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Hayalet vaka Haberler
İki uzman yeni korona araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Hayalet vaka
ABD’li sanatçı ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağış yaptı Haberler
ABD'li sanatçı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı
Fransa’nın ardından ABD de koronada sonuç veren ilacın kullanımına izin verdi Haberler
Fransa'nın ardından ABD de koronada sonuç veren ilacın kullanımına izin verdi
Haluk Levent ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek verdi Haberler
Haluk Levent "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdi
Tedirgin eden senaryo: İran’da 5 bin kişi daha koronavirüsten ölecek Haberler
Tedirgin eden senaryo: İran'da 5 bin kişi daha koronavirüsten ölecek
Evden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma işledi Haberler
Evden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma işledi
’Hayvan pazarları yeniden açıldı’ iddiasına Çinli yetkililer yanıt verdi Haberler
"Hayvan pazarları yeniden açıldı" iddiasına Çinli yetkililer yanıt verdi
Bahçeli’den Milli Dayanışma Kampanyası’na destek: 5 maaşını bağışladı Haberler
Bahçeli'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek: 5 maaşını bağışladı

Son Dakika Güncel Haberleri

06:16: Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı - Haber 06:08: Park halindeki otomobil kundaklandı - Haber 06:06: Adana'da park halindeki otomobil kundaklandı - Haber 05:58: Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakalayan kadın gözaltına alındı - Haber 05:16: Avustralya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19 oldu - Haber 01:01: İki uzman yeni koronavirüs araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Vakaların yarısı hayalet pozitif - Haber 23:52: ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı - Haber 23:30: Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi - Haber 22:57: Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi - Haber 22:30: Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi - Haber 21:20: Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi - Spor 11:32: Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı - Haberler