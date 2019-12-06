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ABD, İran'ın Yemen'e gönderdiği füzelerin fotoğraflarını yayınladı

ABD, İran'ın Yemen'e gönderdiğini iddia ettiği füze parçalarının fotoğraflarını yayımladı.

06.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:54ABD, İran'ın Yemen'e gönderdiği füzelerin fotoğraflarını yayınladı
ABD, İran'ın Yemen'e gönderdiğini iddia ettiği füze parçalarının fotoğraflarını yayımladı.

ABD'nin İran Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun danışmanı olan Brian Hook, ABD hükümeti askeri yetkililerin İran yapımı olduğunu ve Yemen'e teslim edilmek üzere yola çıkarıldığını iddia ettikleri füze parçalarının fotoğraflarını yayınladı. İç savaşın 2015'ten beri devam ettiği Yemen'de daha önce ele geçirilmiş bazı silahlar olmasına rağmen, böyle karmaşık bir füze sistemine ilk kez rastlandığı iddia edildi. ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, silahların Umman Denizi'nde seyir halindeki bir yük gemisinde ele geçirildiğini açıklamıştı.

Öte yandan Yemen'e silah satışı 2015'ten bu yana Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından yasaklanmıştı. ABD de İran'ı Suudi destekli Yemen hükümetiyle mücadele eden Houthi ayrılıkçılarına silah sağlamakla suçluyor. Pentagon bölgeye Mayıs ayından bu yana 14 bin ek asker gönderdi.

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Kaynak: İHA

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