ABD-İran ordusunun karşılaştırıldığı listede İran'ın üstün olduğu tek alan var

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası ABD ve İran arasındaki tırmanan kriz, savaş senaryolarını da beraberinde getirdi. Bu senaryolar iki ülkenin yetkilileri tarafından yapılan tehditvari açıklamalarla zirve yaptı.

İRAN'IN ÜSTÜN OLDUĞU TEK ALAN VAR

Tüm dünyanın nefesini tutarak izlediği gerginlik bir savaşa dönüşür mü bilinmez ancak iki ülkenin askeri güçlerinin karşılaştırıldığı listedeki rakamlar dikkat çekti. Bahsi geçen listede ABD'nin askeri alanda İran'a karşı ezici üstünlüğü dikkat çekiyor. İran, listede yalnızca taşınabilir topçu kurgusu sayısıyla ABD'nin önünde yer alıyor.

İşte iki ülkenin askeri güçlerinin karşılaştıldığı liste:

NE OLMUŞTU?

İran-ABD arasında Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile başlayan gerilim İran'ın Irak'taki ABD üssünü 15 balistik füzeyle vurması ile alevlendi. Liderlerden füze saldırılarının ardından açıklamalar dün peş peşe gelirken İran dini lideri Hamaney, "ABD'nin yüzüne tokadı indirdik" açıklamasında bulunmuştu.

Trump'ın BM'ye gönderdiği mektupta 'barış' çağrısı yapmasına rağmen İran kanadından tehditler gelmeye devam etti. İran Devrim Muhafızları, "Daha sert intikam yakında" açıklamasında bulunurken, İran Dini Lideri Hamaney, kendi sitesinden yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Trump'ın yüzünde 'tokat izi' bulunan bir görsel paylaştı. Hamaney'in itidal çağrısına ayak uydurmaması, ABD-İran arasındaki savaş dedikodularını daha da kuvvetlendirdi.