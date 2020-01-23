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ABD İran Özel Temsilcisi: Kaani, Süleymani'nin yolundan giderse, kaderi aynı olacak

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, İran Devrim Muhafızları'nın yeni komutanı İsmail Kaani'nin Kasım Süleymani'nin yolundan gitmesi durumunda, onunla aynı kaderi paylaşacağını söyledi.

23.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:20

ABD'nin Özel Temsilcisi Brian Hook, İran Devrim Muhafızları'nın yeni komutanı İsmail Kaani'nin Kasım Süleymani'nin yolundan gitmesi durumunda, onunla aynı kaderi paylaşacağını söyledi.

"İRAN DOLDURAMAYACAĞI BİR BOŞLUK YARATTI"

Davos'taki Dünya Forumu'na katılan Hook, Kaani'ye tehditte bulunurken ABD'nin Bağdat'ta Süleymani'yi bir hava saldırısıyla öldürmesinin "İran rejiminin dolduramayacağı bir boşluk yarattığını" ifade etti.

"İRAN'IN DAVRANIŞLARI ŞEKİLLENDİRİYOR"

Hook, ABD'nin Tahran'a karşı tutumunu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in söylediğinin aksine İran'ın davranışlarının şekillendirdiğini söyledi.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD'nin silahlı insansız hava araçlarıyla (drone) Bağdat Uluslararası Havalimanı ve çevresine yönelik 3 Ocak'ta gerçekleştirdiği füze saldırısı sonucu Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Suriye'de önemli rol oynayan İran destekli Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis de hayatını kaybetmişti. Süleymani'nin yerine İsmail Kaani getirilmişti.

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23.01.2020 11:41:18