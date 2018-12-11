ABD
'nin enerji kaynaklarından sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Francis Fannon, İsrail
'in Avrupa
'ya doğalgaz sevkiyatına başlayabileceğini belirtti.
ABD'de Avrupa'nın enerji güvenliği ile Kuzey Akım-2'ye karşı mücadelenin konu alındığı toplantıya telefonla bağlanan Fannon, "Avrupa ziyareti sırasında, enerji pragmatizminin eski politik sorunları aştığını görebileceğiniz Doğu Akdeniz
'e gittim. Halihazırda İsrail doğalgazını Mısır
ve Ürdün
'e taşıyan boru hattı çalışmaya başladı. Bu gaz potansiyel olarak Avrupa'ya da taşınabilir" dedi.
Kuzey Akım-2'nin, Avrupa'nın güvenliği için tehdit olduğunu belirten Fannon, tüm ülkeleri bu projeden çıkmaya çağırdı.
Fannon, Kuzey Akım-2'nin Rusya
'nın elinde Avrupa'ya baskı için politik bir araç olduğunu iddia etti.
The post ABD: "İsrail, Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatına başlayabilir"
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İsrail,Amerika Birleşik Devletleri,Avrupa
11 Aralık 2018 Salı 09:38