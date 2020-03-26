ABD işsizlik maaşı başvurularında rekor

Koronavirüsün finansal piyasalar üzerindeki etkisinin reel piyasalara yansıdığının ispatı olarak yorumlanan ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerden daha kötü geldi ve 3,3 milyon kişi ile rekor kırdı.

Kaynak: Dunya.com