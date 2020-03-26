ABD işsizlik maaşı başvurularında rekor
Koronavirüsün finansal piyasalar üzerindeki etkisinin reel piyasalara yansıdığının ispatı olarak yorumlanan ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerden daha kötü geldi ve 3,3 milyon kişi ile rekor kırdı.
26.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:37
Koronavirüsün finansal piyasalar üzerindeki etkisinin reel piyasalara yansıdığının ispatı olarak yorumlanan ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerden daha kötü geldi ve 3,3 milyon kişi ile rekor kırdı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi