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ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, "FETÖ üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla...

ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, "FETÖ üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

10.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:42
ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un,
ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, "FETÖ üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul, Güncel
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