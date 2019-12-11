ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU İRTİBAT GÖREVLİSİ METİN TOPUZ'UN TAHLİYE TALEBİNE RET

CASUSLUK suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un tahliye talebi reddedildi.

FETÖ ile bağlantılı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatlı olduğu iddia edilen ve casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davaya devam edildi. Metin Topuz, 2 yıl 3 aydır tutuklu olduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Mahkeme, Topuz'un tahliye talebini reddine karar verdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Metin Topuz getirildi. ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier ile Metin Topuz'un yakınları da duruşmayı izledi.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Sanık Metin Topuz, "2 yıl 3 aydır tutukluyum. Tam olarak neyle suçlandığımı anlamış değilim. Hakkımdaki iddialar soyuttur ve delillendirilememiştir. İtalya'da olduğunu iddia eden tanık Feyyaz Öztürk'ün bildirdiği adresin yalan olduğunu kanıtladık. Bu şahsın ikmal ettirilip etttirilemeyeceği belli değilken özgürlük hakkım elimden alınmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, başka bir ülkeyle bağım yok. Tek bir sabıkam yok. Hukukun vicdani ilkelerini yerine getirilmesini, özgürlüğümün ve hayatımın geri verilmesini talep ederim" dedi. Metin Topuz'un avukatı da tanık Feyyaz Öztürk'ün soruşturma aşamasında 5 Ekim 2017'de ifadesinin alındığını, Metin Topuz hakkında suç duyuruları olduğunu söylediğini hatırlatarak "Bu şahsın suç duyurusu araştırıldı, ancak Metin Topuz hakkında herhangi bir suç duyurusu olmadığı gürüldü. &Sık sık Metin Topuz'la görüşürdük dedi, ancak Topuz ile görüşme kaydı yok dosyada. Bu şahıs elbette dinlensin ama burada kaybedilecek süre müvekkilimize yüklenmesin. Bir suç makinesinin ifadesine, müvekkilimizin özgürlüğünü bağlıyoruz. bugün de tahliye edilmezse tutukluluğu infaza dönüşecektir. Müvekkilimiz özgürlüğüne kavuşturulsun" diye konuştu.

DURUŞMA 10 MART'A BIRAKILDI

Duruşma savcısı, sanık aleyhine beyanları olan tanık Feyyaz Öztürk'ün dinlenmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti de tanık Feyyaz Öztürk'ün ifadesinin beklenmesine karar verdi. Sanık Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 10 Mart 2020 tarihine bıraktı.

İDDİANAME

İddianamede, sanık Metin Topuz'un "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "Gizliliğin ihlali" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 18 yıldan 29 yıla kadar hapis isteniyor.

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