'ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Covid-19 için pandemi uyarısında bulundu' iddiası

ABD istihbaratının ocak ve şubat aylarında Beyaz Saray ile Kongre'ye gönderdiği raporlarda, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) küresel bir "pandemi" olacağı uyarısında bulunduğu iddia edildi.Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD istihbaratının ocak ve şubat ayındaki raporlarında, hem Trump yönetimini hem de Kongre'yi, Çin'de görülen Covid-19 konusunda uyardığı kaydedildi.

Kaynak: Euronews.com