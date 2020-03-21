'ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Covid-19 için pandemi uyarısında bulundu' iddiası
ABD istihbaratının ocak ve şubat aylarında Beyaz Saray ile Kongre'ye gönderdiği raporlarda, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) küresel bir "pandemi" olacağı uyarısında bulunduğu iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump ise, virüsün nisanda geçeceğini savunuyordu
21.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:44
ABD istihbaratının ocak ve şubat aylarında Beyaz Saray ile Kongre'ye gönderdiği raporlarda, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) küresel bir "pandemi" olacağı uyarısında bulunduğu iddia edildi.
Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD istihbaratının ocak ve şubat ayındaki raporlarında, hem Trump yönetimini hem de Kongre'yi, Çin'de görülen Covid-19 konusunda uyardığı kaydedildi.
Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD istihbaratının ocak ve şubat ayındaki raporlarında, hem Trump yönetimini hem de Kongre'yi, Çin'de görülen Covid-19 konusunda uyardığı kaydedildi.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Dünya