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Abd, kamışlı'nın kırsal kesiminde yeni üs inşa ediyor

ABD, Kamışlı'nın kırsal kesiminde yeni üs inşa ediyorSuriye, (DHA)- ABD'nin, Suriye'nin doğusunda Kamışlı'da yeni üs kuracağı belirtildi.

14.11.2019 17:09 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:12
ABD, Kamışlı'nın kırsal kesiminde yeni üs inşa ediyor
, (DHA)- ABD'nin, Suriye'nin doğusunda Kamışlı'da yeni üs kuracağı belirtildi. ABD askerlerinin Suriye topraklarına zırhlı araçlar ve ekipmanlarla girdikleri duyuruldu.
ABD'nin, Suriye'nin doğusundaki Kamışlı'da yeni üs kuracağı belirtildi. Çok sayıda zırhlı araç ve ekipman taşıyan kamyonlardan oluşan ABD konvoyu, dün akşam 'tan Suriye topraklarına girdi.
ABD-YPG İŞBİRLİĞİ
ABD askerleri, omurgasını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile birlikte hareket ederken, Suriye petrollerinden elde edilen gelirin de bu örgüte gitmesini sağlıyor. Öte yandan, Suriye'nin Deyrizor şehrinin doğusunda bir üssün daha inşa edilmesinin planlandığı bilgisi paylaşıldı. ABD Savunma Bakanlığı tarafından Suriye'deki ABD askerleri ile ilgili paylaşılan fotoğraflarda, SDG sözcüsü Gabriel Kino ile Amerikan Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekatı sözcüsünün beraber fotoğrafı da paylaşıldı.
ESPER 500-600 ABD askeri Suriye'de kalacak
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, yaklaşık 500-600 ABD askerinin, Suriye'nin kuzeydoğusunda kalacağını söyledi. ABD askerlerinin çekilme sürecinin devam ettiğini belirten Esper, 'Günün sonunda orada 500-600 askerimiz olacak' ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay Suriye'nin güneyindeki petrolü güvence altına aldıklarını belirterek, 'Petrolü güvence altına aldık, askerler eve dönüyor' demişti. Ayrıca Trump, ABD askerlerinin petrol bölgelerini, müttefikleri ile birlikte koruyacağını belirtmişti.
Abd, kamışlı'nın kırsal kesiminde yeni üs inşa ediyor

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Irak, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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