Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Adams Kovid-19 salgınını 11 Eylül'e benzetti Açıklaması

ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Jerome Adams, "Birçok Amerikalı için bu hafta en zor ve en üzücü hafta olacak.

05.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:52
ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Adams Kovid-19 salgınını 11 Eylül'e benzetti Açıklaması
ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Jerome Adams, "Birçok Amerikalı için bu hafta en zor ve en üzücü hafta olacak. Bu bizim için bir Pearl Harbor, bir 11 Eylül anı olacak ve sadece yerel olarak değil ülke genelinde hissedilecek." değerlendirmesini yaptı.
Adams, Fox News kanalında katıldığı programda, ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin "ürkütücü" açıklamalarda bulundu.
Salgının kısa süre sonra ABD'de en yüksek seviyesine ulaşacağını vurgulayan Adams, "Birçok Amerikalı için bu hafta en zor ve en üzücü hafta olacak. Bu bizim için bir Pearl Harbor, bir 11 Eylül anı olacak ve sadece yerel olarak değil ülke genelinde hissedilecek." dedi.
"Tünelin ucunda ışık var"
Adams, kötü günlerin ardından bu zorlu süreci aşacaklarına işaret ederek, "Yine de önümüzdeki 30 gün boyunca herkes üzerine düşeni yaparsa, bu tünelin ucunda ışık ve umut var. Ancak yapacak çok işimiz var." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, salgına karşı önerdiği bazı ilaçlarla ilgili görüşünün sorulması üzerine Adams, ilaç konusunda herkesin kendi doktoruna danışması gerektiğinin altını çizdi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 500'ü geçti
Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının ülkedeki etkisini bir süre daha yoğun şekilde hissedeceklerini kaydederek, "En zor kısmı, bu hafta ve gelecek hafta olacak. Maalesef birçok ölüm yaşanacak." ifadelerini kullanmıştı.
Johns Hopkins Üniversitesinin yayımladığı verilere göre, ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bu yana 1340 artarak 8 bin 500'ü geçti.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Pearl Harbor, Eylül, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Adams Kovid-19 salgınını 11 Eylül'e benzetti Açıklaması - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İtalya’da virüs kaynaklı ölüm sayıları günden güne düşüyor Haberler
İtalya'da virüs kaynaklı ölüm sayıları günden güne düşüyor
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında korona tespit edildi Haberler
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında korona tespit edildi
Karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı Haberler
Karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı
Emniyet paylaştı! Salgın günlerinde İstanbul’da aile içi şiddet arttı Haberler
Emniyet paylaştı! Salgın günlerinde İstanbul'da aile içi şiddet arttı
İtalya’nın ardından İspanya’dan da AB’ye sert tepki: Tehlike altındayız Haberler
İtalya'nın ardından İspanya'dan da AB'ye sert tepki: Tehlike altındayız
Virüse yakalanan radyo programcısı: 15 dakikalık alışverişte kaptım Haberler
Virüse yakalanan radyo programcısı: 15 dakikalık alışverişte kaptım
Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya’dan açıklama geldi Haberler
Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya'dan açıklama geldi
’Nano teknoloji’ maskelerin paketlendiği ortam görüntülendi Haberler
"Nano teknoloji" maskelerin paketlendiği ortam görüntülendi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:21: Emekli maaşının 500 lirasını kampanyaya bağışladı - Haber 19:20: Güney Sudan'da ilk Kovid-19 vakası görüldü - Haber 19:19: Seyahat yasağı iki şehri ayıran caddede uygulanamıyor - Haber 19:18: Fırtına seralara zarar verdi, üretici 'bittik' dedi - Haber 19:18: Libya'nın başkenti Trablus'ta koronavirüs önlemleri kapsamında tıbbi tulum atölyesi açıldı - Haber 19:12: Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti - Haber 18:10: Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı - Haber 18:03: Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı - Magazin 17:50: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz - Haber 17:49: Piyasada "Nano teknoloji" diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor - Haber 17:14: İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi - Haber 11:12: Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak temizleyen endüstriyel dezenfeksiyon cihazı üretildi - Haber