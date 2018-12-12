ABD, Kaşıkçı Cinayetinin Sorumlularını Açıkladı: Cezasız Kalmamalılar

Haley, İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak Suudi yönetimini ve Prens Muhammed bin Selman'ı suçladı. Haley, "Kaşıkçı cinayetininin sorumlusu Suudi yönetimi ve yönetimin başı Muhammed bin Selman'dır. Cezasız kalmamalılar" dedi.

KAŞIKÇI CİNAYETİYLE İLGİSİ OLANLARA İŞLEM YAPILACAK

Haley'in açıklamasından yaklaşık bir saat önce açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasının sürdüğünü, ABD'nin Kaşıkçı cinayeti ilgisi olduğu tespit edilen kişilerle ilgili işlem yapacağını söyledi.

TRUMP, PRENS SELMAN'I SAVUNMUŞTU

ABD Başkanı Trump, Veliaht Prens Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgisi olup olmadığı sorusuna 'O Suudi Arabistan'ın lideri. Suudi Arabistan oldukça iyi bir müttefik' yanıtını vermişti.

Trump, 'Suudi Arabistan'ı desteklemek Veliaht Prens'i desteklemek midir?' sorusuna ise 'Evet şu anda kesinlikle öyle' diyerek yanıtlamışve Veliaht Prens Selman'ın kendinden emin bir şekilde Cemal Kaşıkçı cinayeti ile bir ilgisi olmadığını söylediğini hatırlatmıştı.