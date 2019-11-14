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BBC

ABD: Kasırgada denize sürüklenen 3 inek, kilometrelerce uzakta ortaya çıktı

Eylül ayının başlarında Amerika'nın doğu sahillerini vuran Dorian Kasırgası sırasında kaybolan üç inek, bir başka sahilde sağ olarak bulundu.

14.11.2019 08:45 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:08

ayının başlarında Amerika'nın doğu sahillerini vuran Dorian Kasırgası sırasında kaybolan üç inek, bir başka sahilde sağ olarak bulundu.

Kuzey Carolina eyaletinin Cedar Adası'nı vuran kasırgada suya kapılan hayvanların kilometrelerce yüzdüğü belirtiliyor.

Mini tsunami ile suya çekilen ineklerin öldüğü düşünülüyordu.

Cape Lookout Milli Parkı'nda tespit edilen inekleri geri getirmek için bir planlama yapıldığı açıklandı.

Park görevlileri, üç ineğin yaklaşık sekiz kilometre yüzerek hayatta kalmayı başardıklarını söyledi.

Görevlilerin ilk ineği, kasırgadan bir ay sonra, diğerlerini ise birkaç hafta önce fark ettiği kaydedildi.

'Okyanusa sürüklenmedikleri için çok şanslılar'

Yetkililer, bazı atların başına geldiği gibi Atlantik Okyanusu'na sürüklenmedikleri için çok şanslı olduklarını da vurguluyor.

Amerika'nın güneydoğu açıklarındaki Bahama Adaları'ndan başlayarak kuzeye doğru ilerleyen Dorian Kasırgası, 5 Eylül'de Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinin kıyı bölgelerini etkilemişti.

Kasırga Bahamalarda 20 kişinin ölümüne ve büyük bir yıkıma yol açmıştı.

ABD: Kasırgada denize sürüklenen 3 inek, kilometrelerce uzakta ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Carolina, Eylül, Dünya
BBC


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