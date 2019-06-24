24.06.2019 09:55
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ABD keşif uçağı Kırım üzerinde uçtu

ABD keşif uçağı Kırım üzerinde uçtu

Rusya'nın tüm tepkilerine rağmen Rusya semalarında uçuşlarını sürdüren ABD keşif uçağı son olarak Kırım ve Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerinde uçuş gerçekleştirdi.

Rusya'nın tüm tepkilerine rağmen Rusya semalarında uçuşlarını sürdüren ABD keşif uçağı son olarak Kırım ve Ukrayna 'nın ayrılıkçı bölgelerinde uçuş gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri 'nin son zamanlarda hem Baltık denizinden hem de Karadeniz üzerinden gerçekleştirdiği keşif uçuşlarının sayısı arttı. ABD keşif uçağı son olarak Kırım ve Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerinde uçuş gerçekleştirdi. Kırım üzerinde uçuş gerçekleştiren ABD uçağı bölgede neredeyse gün boyunca keşif yaptı. RQ-4A 04-2021 kuyruk numaralı keşif uçağı, dün NATO'nun İtalya 'da bulunan Sigonella üssünden yerel saatle 07.40'ta kalkış yaparak Ukrayna'nın ayrılıkçı Donbass bölgesinde uzun süren bir uçuş gerçekleştirdi. 16.00'da Donbass bölgesindeki uçuşlarını tamamlayan ABD uçağı bu kez Rusya üzerinden Karadeniz'e ulaştı. Kırım üzerinde yerel saatle 16.55'te uçuş başlatan ABD uçağı bu görevini tamamladıktan sonra gece yarısı 22.30'da Kırım'dan ayrılarak İtalya'daki hava üssüne ulaştı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Rusya Federasyonu , Ukrayna , Kırım , Amerika Birleşik Devletleri , Güncel

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