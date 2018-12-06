ABD Koalisyon Güçleri Deyruzzur'u Bombaladı, 5 Sivil Hayatını Kaybetti

06 Aralık 2018 Perşembe 14:12



06 Aralık 2018 Perşembe 14:12

ABD'nin koalisyon güçleri Suriye'nin kuzeyinde Deyrizor yakınlarındaki Hecin yerleşim birimini bombaladı. Olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 sivilin hayatını kaydettiği bildirildi.Aktivistler ve mahalli kaynaklar koalisyon güçlerinin Hecin yerleşim biriminin farklı yerlerini hedef aldığını ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 sivilin yaralandığını, evlerin tahrip olduğunu bildirdi.Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD'nin liderliğindeki YPG/PYD'nin saldırısının 10 Eylül'den bu güne kadar yaptığı en şiddetli saldırı olduğunu belirtti.ABD ve YPG/PYD güçleri, saldırılarda onlarca sivilin öldüğü haberlerini yalanladı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise ABD liderliğindeki YPG/PYD'den oluşan Demokratik Suriye güçlerinin 28 Ekim'den beri yürüttüğü saldırılarda 256 sivilin öldüğünü, bunların 93'ünün çocuk ve 62'sinin kadın olduğunu açıkladı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ölenlerin 151'inin Fırat'ın doğusunda DAEŞ'in kontrolünde bulunan çeşitli yerleşim bölgelerinde bulunduğunu söyledi. - ŞAM