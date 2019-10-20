ABD, Suriye'nin kuzeyinden çekilmeye devam ediyor! Kobani'deki hava üssü de boşaltıldı

Sputnik'ten Hikmet Durgun'un haberine göre ABD askerleri Suriye'nin kuzeyinde çekilmeye devam ediyor, askerler Kobani'nin güneyindeki Sirin Askeri Hava Üssü'nü de boşalttı.

ABD, Kobani'nin DEAŞ'tan alınmasından sonra 2016 yılında kentin güneyindeki Sirin bölgesinde büyük bir hava üssü kurmuştu. Üs, koalisyon güçleri tarafından korunuyor.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Suriye'nin kuzeyinden çekileceğini açıklamıştı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Bugün Başkan Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Türkiye, Suriye'nin kuzeyine uzun zamandır planladığı operasyonu yakın zamanda başlatacak." ifadeleri kullanılmıştı.

SON İKİ HAFTADA 8 KENTTEN ÇEKİLDİLER

ABD askerleri son iki haftada Rakka, Ayn İssa, Til Temir, Rasulayn, Tel Abyad, Menbiç, Kobani ve Tabka kentinden çekilmişti.