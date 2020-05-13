ABD Kongre Üyeleri Müslümanların Ramazan ayını kutlamak için sıraya girdi

ABD Kongre Üyeleri Müslümanların Ramazan ayını kutlamak için sıraya girdiAnıl SURALABD, (DHA) - Amerikalı Kongre Üyeleri ülkede yaşayan Müslümanlar'ın Ramazan ayını tebrik etmek için sıraya girdi.

13.05.2020 11:28 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:32
ABD Kongre Üyeleri Müslümanların Ramazan ayını kutlamak için sıraya girdi
Anıl SURALABD, (DHA) - Amerikalı Kongre Üyeleri ülkede yaşayan Müslümanlar'ın Ramazan ayını tebrik etmek için sıraya girdi. Ramazan dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayan kongre üyeleri arasında Robert 'Bobby' F Kennedy'nin torunu Joe Kennedy 3 de bulunması dikkat çekti.
ABD'nin dört bir yanındaki 70 Kongre üyesi, İslamic Relief adlı yardım kuruluşu aracılığıyla video mesajları ve tebrik mektupları paylaşarak Müslümanların Ramazan ayını kutladı. Seçimlere 6 ay kala rekor katılım sağlayan kongre üyeleri arasında, Massachusetts'in 4'üncü kongre bölgesi temsilcisi Demokrat Parti'den Joe Kennedy 3'de bulunuyor. Joe Kennedy 3, 6 Haziran 1968 tarihinde suikast ile hayatını yitiren Robert 'Bobby' F Kennedy'nin torunu olarak biliniyor.
GEÇEN YIL 10 KONGRE ÜYESİ KUTLAMIŞTI
Kongrede bulunan 435 temsilciden geçen yıl 10'u videolu Ramazan mesajı yayınlarken, bu yıl videolu tebrik mesajı yayınlayan kongre üyesi 70'e yükseldi. Nedeninin ise 6 ay sonra gerçekleşecek olan Başkanlık seçimleri olduğu ifade ediliyor. İnternet sitelerinden ve sosyal medyadan paylaşım yapanların sayısı 200'ü buldu.
ABD KONGRESİNDE İLK KEZ İFTAR VERİLMİŞTİ
ABD Temsilciler Meclisinin Müslüman üyeleri, Amerikan Kongresinde iftar vermiş ve iftar programı kongrede düzenlenen ilk iftar programı olarak tarihe geçmişti. Geçen senen gerçekleşen iftarı, Minnesota temsilcisi İlhan Omar, Indiana temsilcisi Andre Carson ve Michigan temsilcisi Raşida Tlaib düzenlemişti.
BİZLER HEDEF ALINIYORUZ
Michigan temsilcisi Tlaib iftar öncesinde yaptığı açıklamada, Bu iftarın ne kadar tarihi olduğunu anlamak oldukça önemli. Bu etkinlik uzun zamandır görünmüyor gibi görünen bir toplumun ayağa kalkmasıdır. Bizler korkuyu tetiklemek ve nefreti teşvik etmek için adaletsizce hedef alınıyoruz. Bu gece adalete, kucaklayıcılığa ve ait olma duygusuna bağlı olduğumuzu tekrar gösteriyoruz. diye konuşmuştu. ABD Kongre Üyeleri Müslümanların Ramazan ayını kutlamak için sıraya girdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı Haber
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı Haber
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti Haber
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti
FBI ’yanlışlıkla’ 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı Haber
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
Survivor’dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Haber
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Haberler››Güncel››ABD Kongre Üyeleri Müslümanların Ramazan ayını kutlamak için sıraya girdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:12: Başkan Yüksel'den minik Buğra'ya müjde - Haber 13:12: İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 184 artışla 27 bin... - Haber 13:11: TREPAŞ tüketicinin her zaman yanında - Haber 13:11: Kahramanmaraş'ta çocuklar parklara koştu - Haber 13:11: 14 yaş altı çocuklar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - Haber 12:42: 4 saatlik iznin en buruk karesi! Şehit madencilerin çocukları babalarına koştu - Haber 12:31: Denizli'nin ünlü tatlıcısındaki fare, sosyal medyada tepki çekti - Haber 09:48: Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı - Haberler 09:45: Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi - Haber 00:25: Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı - Haberler