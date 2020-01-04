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ABD Kongresi'ne 'olası İran savaşı finansmanına karşı' tasarı sunuldu

ABD Kongresinin her iki kanadı Senato ve Temsilciler Meclisine, "Kongrenin izni olmadan İran ile olası bir savaşın finanse edilmesinin engellenmesini öngören" bir tasarı sunuldu.

04.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:56 ABD Kongresi'ne 'olası İran savaşı finansmanına karşı' tasarı sunuldu
ABD Kongresinin her iki kanadı Senato ve Temsilciler Meclisine, "Kongrenin izni olmadan ile olası bir savaşın finanse edilmesinin engellenmesini öngören" bir tasarı sunuldu.

Senatoya Demokrat Senatör Bernie Sanders ve Temsilciler Meclisine vekil Ro Khanna tarafından sunulan söz konusu tasarılarda, Başkan Donald Trump yönetimine tepki gösterildi. Trump yönetiminin ABD'yi yeni bir savaşa sürüklediği vurgulanan tasarıda, ABD Kongresinin izni olmadan İran'a karşı askeri harekat için gerekli tüm finansmanın engellenmesi istendi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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