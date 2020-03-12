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ABD Kongresi, Trump'ın İran'a karşı savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıyı onayladı

ABD Kongresi, Trump'ın İran'a karşı savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıyı onayladı

12.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:30
ABD Kongresi, Trump'ın İran'a karşı savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıyı onayladı
Amerikan Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın İran 'a yönelik savaş yetkilerini "Kongrenin onayı olmaksızın" kullanmasını engelleyen karar tasarısını kabul ederek tasarıyı ABD Başkanı'nın onayına sundu.

Geçen ay, ABD Senatosunda onaylanarak Temsilciler Meclisine gelen söz konusu yasa tasarısı bugün Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylandı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Dünya

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