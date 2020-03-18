ABD Kongresi ücretsiz Kovid-19 testi imkanı sağlayan tasarıyı onayladı
ABD'lilere ücretsiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmasına ve ücretli hastalık iznine imkan tanıyan yasa tasarısı, Kongrenin her iki kanadından onay aldı.
18.03.2020 23:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:32
ABD'lilere ücretsiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmasına ve ücretli hastalık iznine imkan tanıyan yasa tasarısı, Kongrenin her iki kanadından onay aldı.
Cumartesi günü Temsilciler Meclisinde onay alan "İlk Önce Aileler Koronavirüs Cevabı Yasası" başlıklı yasa tasarısı, bugün ABD Senatosunda oylandı.
Senatodaki 100 senatörden 90'ının desteklediği tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına gidecek.
Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, tasarıyı derhal onaylayacağını belirtmişti.
Söz konusu tasarı, ABD'liler için ücretsiz Kovid-19 testi, ücretli hastalık izninin yanı sıra, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı, işsizlik sigortasının genişletilmesi, eyaletlere tıbbi yardımın artırılması gibi düzenlemeleri öngörüyor.
Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı son verilere göre, ABD'deki Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 323'e, ölü sayısı 115'e yükseldi.
Cumartesi günü Temsilciler Meclisinde onay alan "İlk Önce Aileler Koronavirüs Cevabı Yasası" başlıklı yasa tasarısı, bugün ABD Senatosunda oylandı.
Senatodaki 100 senatörden 90'ının desteklediği tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına gidecek.
Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, tasarıyı derhal onaylayacağını belirtmişti.
Söz konusu tasarı, ABD'liler için ücretsiz Kovid-19 testi, ücretli hastalık izninin yanı sıra, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı, işsizlik sigortasının genişletilmesi, eyaletlere tıbbi yardımın artırılması gibi düzenlemeleri öngörüyor.
Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı son verilere göre, ABD'deki Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 323'e, ölü sayısı 115'e yükseldi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Güncel
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