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ABD Konsolosluğu "Girişimcilik Konuşmacı Programlarını" destekledi

ABD Adana Konsolosluğu, 5-6 Aralık 2019 tarihlerinde Adana ve Mersin'de Amerikalı girişimci Sarah Endline'ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinliklere destek verdi.

10.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:17ABD Konsolosluğu
ABD Konsolosluğu, 5-6 Aralık 2019 tarihlerinde Adana ve 'de Amerikalı girişimci Sarah Endline'ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinliklere destek verdi.

Harvard Üniversitesi İnovasyon Laboratuvarı'nda Misafir Girişimci, şu anda girişimcilik konusunda yoğunlaşan sivil toplum örgütlerinde üst düzey yöneticilik yapan ve Sweetriot şirketinin kurucu CEO'su Sarah Endline, ziyareti süresince Mersin Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Çağ Üniversitesi'nde gençlerle genç girişimciliği, sosyal girişimciliğin anlamı ve başarılı iş girişimleri için bir hareketin değerlerini ve kültürünü geliştirmenin önemiyle ilgili konuştu.

Endline ayrıca Adana İş Kadınları Derneği (İŞKAD) ile de girişimcilik ekosistemleri ve bir sonraki girişimcilik neslinin geliştirilmesi konularında bir sohbet programı gerçekleştirdi.

ABD Adana Konsolosu Alejandro "Hoot" Baez, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki programdaki konuşmasında, ekonomik refahın gelişmesi için girişimcilerin geliştirilmesi ve desteklenmesinin bir strateji olarak kullanılmasının önemine vurgu yaptı.

Sarah Endline'ın Adana ve Mersin ziyareti, İzmir ve Antalya'da etkinlikleri kapsayan Türkiye programının son durağıydı. - ADANA

Amerika Birleşik Devletleri, Mersin, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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