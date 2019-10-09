Haberler » Güncel » ABD Konsolosluğu önünde Trump tepkisi

ABD Konsolosluğu önünde Trump tepkisi

Adana'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamaları protesto edildi.

09.10.2019 13:56ABD Konsolosluğu önünde Trump tepkisi
Adana'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamaları protesto edildi.
Vatan Partisi üyesi bir grup, Trump'ın sosyal medyada Türkiye ile ilgili paylaşımlarına tepki göstermek ve Fırat'ın doğusuna yapılacak olası harekata destek amacıyla, ellerinde pankartlarla ABD Adana Konsolosluğu önünde bir araya geldi.
Partinin İl Başkanı Selver Kaplan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki PKK varlığını yok etmeye yönelik kararlı tutumunun dosta güven, düşmana korku verdiğini söyledi.
Trump'ın sosyal medya paylaşımlarını eleştiren Kaplan, "Trump'ın tehditlerinin içi boştur. Türkiye kendisine yönelen YPG/PKK terörünü bertaraf etmek için kimseden izin almak zorunda değildir." ifadelerini kullandı.
Kaplan, İncirlik Hava Üssü'nün kapatılmasını ve buradaki ABD uçaklarının gönderilmesini istedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:41 Van'da sahildeki çöp kovalarını kırıp, göle atan 4 kişiye gözaltı
14:36 Ülkü Ocakları'ndan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusu
14:41 Kursta meslek edinen ev kadını, kendi iş yerini açtı
14:35 Gaziantep'ten 150 araçlık askeri konvoy yola çıktı
14:39 Siirt'te hayırsever iş adamından öğrencilere ayakkabı yardımı
14:38 Almanya'da sinagog önünde silahlı saldırı: 2 ölü
14:38 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi 2019
9.10.2019 14:41:25