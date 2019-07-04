04.07.2019 13:15
Haberler» Güncel» Haber

ABD konvoyu Kamışlı üzerinden giderken görüntülendi

ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, Suriye'nin Kamışlı ilçesinden geçerken Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, Suriye'nin Kamışlı ilçesinden geçerken Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. Irak üzerinden Suriye'ye giriş yaptığı belirtilen yaklaşık 200 araçlık konvoyda tırlar üzerinde zırhlı araçlar, pikaplar, akaryakıt tankeri gibi araçlar yer aldığı görüldü. Nusaybin'den de görülebilen konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine doğru ilerleyip gözden kayboldu.
(Abdullatif Altunkaynak/İHA) ABD konvoyu Kamışlı üzerinden giderken görüntülendi
Kaynak: İHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
15:54   Hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar
15:54   Tokat Valisi Ozan Balcı köyde yaya önceliğine dikkati çekti
15:54   "İlgisiz bıraktığımız gençler kör ideolojilerin eline düşer"
15:54   DS 3 CROSSBACK'e Euro NCAP'ten 5 yıldız
15:53   Camiler Arası Kardeşlik Futbol Turnuvası başladı
15:53   YÖK'ten yeni atanan rektörlere 'mobbing' uyarısı
15:53   Kuran kursuna katılan öğrencilere ücretsiz tıraş