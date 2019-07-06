06.07.2019 20:45
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ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği görüntülendi

ABD konvoyunun Suriye

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gündüz saatlerinde, ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen konvoy, boş olarak Kamışlı kentinden Irak yönüne giderken görüntülendi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gündüz saatlerinde, ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen konvoy, boş olarak Kamışlı kentinden Irak yönüne giderken görüntülendi. ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gündüz Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesinden geçerek Irak yönüne doğru geçerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Suriye'ye üzerinden daha önce dolu olarak gece saatlerinde geçen konvoy, üstleri açık olan tırın boş olduğu görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerinden gelerek Irak yönüne ilerlediği görüldü.
(Abdullatif Altunkaynak/İHA)
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Mardin, Irak, Güncel

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