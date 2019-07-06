06.07.2019 22:27
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ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği gündüz görüntülendi

ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği gündüz görüntülendiMARDİN - Mardin 'in Nusaybin ilçesinde gündüz saatlerinde, ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen konvoy, boş olarak Kamışlı kentinden geçerken Irak yönüne giderken görüntülendi.

ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği gündüz görüntülendi
MARDİN - Mardin 'in Nusaybin ilçesinde gündüz saatlerinde, ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen konvoy, boş olarak Kamışlı kentinden geçerken Irak yönüne giderken görüntülendi.
ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gündüz Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesinden geçerek Irak yönüne doğru geçerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Suriye'ye üzerinden daha önce dolu olarak gece saatlerinde geçen konvoy, üstleri açık olan TIR'ın boş olduğu görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerinden gelerek Irak yönüne ilerleyip bir süre sonra gözden kayboldu. ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği gündüz görüntülendi
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Mardin, Irak, Genel

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