ABD, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına bin dolar verecek
Çin'de başlayan koronavirüs salgını dünya genelinde bir resesyon tehlikesi yarattı. ABD'de Trump yönetimi bunu önlemek için bütün vatandaşlara harcamaları için bin dolar para vermeyi hedefliyor.
18.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:54
Koronavirüs tehlikesi insan sağlığıyla beraber ekonomik yaşamı da etkisi altına almış durumda. Havacılık, turizm gibi sektörler başta olmak üzere tarımdan fabrikalara bütün iş dalları salgından etkilendi. Uzmanlara göre koronavirüsle birlikte gelen karantina uygulamaları ve panik dünya ekonomisi üzerinde resesyon tehlikesi yaratıyor. ABD'de de Trump yönetimi bu tehlikeyi atlatmak için çareyi herkese para dağıtmakta görüyor.
250 MİLYONDAN FAZLA İNSANA PARA VERİLECEK
Beyaz Saray'dan yapılan bilgilendirmeye göre ABD Hazine Bakanlığı, Nisan ayına kadar bütün yetişkin Amerikalılara bin dolarlık çek göndermeyi amaçlıyor. Böylece ülkede yaklaşık 250 milyondan fazla insana harcamaları için kaynak aktarılacak.
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Haberin Videosu :Amerika Birleşik Devletleri, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına bin dolar verecek
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Dünya, Ekonomi
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