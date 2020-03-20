ABD, koronavirüs salgınına karşı nükleer savaş planını devreye sokacak

Koronavirüs salgınının dünya çapında yayılması sonucu ABD tarihinde ilk defa, tedbir olarak Savunma Bakanlığı'na "hükümetin sürekliliğini" sağlamak için bekleme emirleri verildi.

ÜLKENİN LİDERLİĞİ İKİNCİ KADEME GÖREVLİLERE DEVREDİLECEK

Beyaz Saray görevlilerini karantinaya alınmış yerlerden uzaklaştırılarak ülkenin liderliğini "ikinci kademe görevlilere" devretmeyi içeren bu olağanüstü önlemler, aslında olası bir nükleer savaş için planlanmıştı.

OPERASYONUN KOD ADLARI

Newsweek'te yer alan habere göre, ülkede salgın sebebiyle "Çok Gizli" acil durum planları yürürlüğe konuldu. ABD Kuzey Komutanlığı (NORTHCOM) kapsamında, vatan savunmasında görev alacak askeri birliklere bir dizi plan için hazırda bekleme emri verildi. Operasyonun kod isimleri: CONPLAN 3400 (ABD'nin vatan savunması) dahil olmak üzere SEKİZGEN, ÖZGÜRKRİKO ve ZODYAK. CONPLAN 3500 (acil durumda sivil kurumları koruma), CONPLAN 3600 (Başkenti saldırılardan koruma)

SIKI YÖNETİM EMRİ VERİLDİ

Newsweek ayrıca Ulusal Güvenlik Sekreteri Mark Esper'in NORTHCOM'a bu "olağanüstü durumu" yönetmesi için "konuşlandırma ve hazırlanma" yetkisi verdiğini duyurdu.

Bunlar arasında, yeni bir sivil yönetim çıkıncaya kadar askeri komutanlara ABD çapında yürütme yetkilerinin verileceği "bir tür sıkıyönetim olasılığı" yer alıyor.

Bu planlara ek olarak bir diğer karmaşıklık da, ordunun kendisini "olağanüstü koşullar" ile mücadeleye sürükleyen koronavirüs pandemisine karşı savunmasız bulması.

PERSONELE KISITLAMA GETİRİLDİ

Bu güvenlik açığının farkına varılmasının ardından Savunma Bakanlığı askeri personelin üs dışı faaliyetleri için benzeri görülmemiş kısıtlamalar getirdi.

İlk kez yurtdışı seyahatini yasaklayan Pentagon, tüm üniformalı personeli ülke ve dünya genelindeki askeri üslerde veya yakınında tutuyor.

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