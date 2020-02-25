ABD, koronavirüsün tedavisi için ilk ilaç denemelerine başlıyor

Dünyada 2 bin 700'ün üzerinde kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün tedavisiyle ilgili ABD'den önemli bir açıklama geldi.

REMDESİVİR HASTALAR ÜZERİNDE DENENMEYE BAŞLAYACAK

Japonya'dan denize açılan ve daha sonra yolculardan birinin koronavirüsü taşıdığı anlaşılan Diamond Princess adlı gemiden tahliye edilerek ülkelerine getirilen ABD vatandaşları Nebraska Üniversitesi'ne bağlı hastanede karantinaya alınmışlardı. Daha önce Ebola hastası 4 kişiyi iyileştirdiği bilinen hastanenin, koronavirüse karşı geliştirilen remdesivir adlı ilacı gemiden getirilen hastalar üzerinde deneyeceği belirtildi.

"HASTALARI İYİLEŞTİRMEK İÇİN EN İYİ YÖNTEM"

Amerikan CNBC haber sitesine göre, Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı doktor Bruce Aylward, Wuhan 'daki iki hasta üzerinde denenen ilacın hastaları iyileştirmek için en hızlı yöntem olacağını belirtti. Aylward, hastalığın sadece Çin'de değil küresel boyutlarda sorunlara yol açtığını ifade etti.

İLACIN HİSSELERİ BORSADA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Hastane tarafından yapılan açıklamanın ardından remdesivir ilacının üreticisi Gilead'ın hisseleri hızlı bir yükselişe geçti. Şirket hisseleri açıklama sonrası yaklaşık yüzde 4'lük bir artış yaşadı.

ÇİN AŞI BULDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Çin'in Rusya Federasyonu Büyükelçisi Zhang Hanhui, aşı çalışmalarıyla ilgili olarak şunları ifade etmişti:

"Çin'deki bilim adamlarımızın bulduğu ilaç etkisini kanıtladı ve testler başarılı şekilde devam ediyor. İlaca yönelik çalışmaların son kısmının kısa süre zarfında bitirilmesi hedefleniyor ve Şubat sonuna kadar Çin'deki tüm şehirlerde hayat normale dönecek."

NE OLMUŞTU?

Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 663, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti.

İran'da 16, Japonya'da 4, Güney Kore'de 8, İtalya'da 10, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 80 bini geçerken Çin ana karasında 77 bin 658, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 81 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 30 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kovid-19'in görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şöyle sıralandı: Japonya 850, Güney Kore 893, İtalya 229, Singapur 89, İran 61, ABD 35, Tayland 35, Avustralya 23, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Fransa 12, Kanada 11, Hindistan 3, Filipinler 3, Kuveyt 3, Rusya 2, İspanya 2, İsrail 2, Amman 2, Bahreyn 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1., İsviçre 1, Hırvatistan 1.