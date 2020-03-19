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ABD, Kovid-19 nedeniyle bazı ülkelerdeki vize hizmetini askıya aldı

ABD yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı ülkelerdeki vize hizmetlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

19.03.2020 01:06 | Son Güncelleme: 19.03.2020 01:06
ABD, Kovid-19 nedeniyle bazı ülkelerdeki vize hizmetini askıya aldı
ABD yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı ülkelerdeki vize hizmetlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hizmetleri Bürosu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgını nedeniyle, birçok ülkede rutin vize hizmetlerini askıya alıyoruz. Hizmetler, mümkün olan en kısa zamanda yeniden başlayacaktır ancak şu anda net bir tarih belirtemiyoruz." ifadesine yer verildi.
Söz konusu düzenlemeden etkilenen ülke isimlerinin ilgili ülkelerdeki büyükelçilik ve konsoloslukların web sitelerinden öğrenileceği kaydedildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Twitter, Güncel

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