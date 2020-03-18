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ABD, Kovid-19 nedeniyle Kanada ile sınırları kapatıyor

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kanada ile sınırların zaruri olmayan geçişler haricinde kapatılacağını açıkladı.

18.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:12
ABD, Kovid-19 nedeniyle Kanada ile sınırları kapatıyor
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kanada ile sınırların zaruri olmayan geçişler haricinde kapatılacağını açıkladı.
Kovid-19 salgını ABD ve Kanada'da yayılmaya devam ederken, iki ülkenin aldığı kararı Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.
Trump, "Karşılıklı rıza çerçevesinde, Kanada ile olan kuzey sınırımızı zaruri olmayan geçişlere geçici olarak kapatacağız. Bu durumdan iki ülke arasındaki ticaret etkilenmeyecek. Detaylar yakında." ifadesini kullandı.
İspanya kralının Beyaz Saray ziyareti ertelendi
Öte yandan Kovid-19, Beyaz Saray'daki resmi ziyaretleri de vurdu.
Beyaz Saray Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İspanya Kralı 6. Felipe ve Kraliçe Letizia'nın 21 Nisan'da Beyaz Saray'a yapacağı resmi ziyaretin ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 pandemisinin etkilerinin azaltılması için ABD'nin İspanya ve Avrupalı ortakları ile çalışmayı sürdüreceği vurgulandı.
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD'de Kovid-19 vakalarının sayısı 6 bin 510'a, virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı ise 115'e çıktı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Kanada, Güncel

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