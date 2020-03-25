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ABD Kovid-19 sebebiyle 9 bin vatandaşını ülkeye getirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana 28 ülkeden 9 bin ABD vatandaşını ülkeye getirdiklerini açıkladı.

25.03.2020 03:10 | Son Güncelleme: 25.03.2020 03:10
ABD Kovid-19 sebebiyle 9 bin vatandaşını ülkeye getirdi
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana 28 ülkeden 9 bin ABD vatandaşını ülkeye getirdiklerini açıkladı.
Sözcü Ortagus, bakanlığın Kovid-19 ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Ortagus, Kovid-19'un Çin'in Vuhan bölgesinde görülmesinden bu yana 28 ülkeden 9 bin ABD vatandaşını ülkeye getirdiklerini bildirdi.
Gelecek günlerde dünyanın çeşitli bölgelerinden binlerce vatandaşı daha ülkeye getireceklerini belirten Ortagus, "Bakanlık olarak lojistik ve diplomatik zorlukların üstesinden gelmek ve Amerikalıları ulaşılması zor bölgelerden ve virüslerden kurtarmak için elimizdeki tüm imkanları kullanıyoruz." ifadesini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Sözcü, Güncel

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