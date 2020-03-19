Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››ABD/Kudlow: Küçük işletmelere destek planı 250-300 milyar dolar - Ekonomi

ABD/Kudlow: Küçük işletmelere destek planı 250-300 milyar dolar

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kudlow, hükümetin Covid-19 nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan küçük işletmeler için 250-300 milyar dolarlık kaynak ayırma planı bulunduğunu açıkladı.

19.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:40
ABD/Kudlow: Küçük işletmelere destek planı 250-300 milyar dolar

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kudlow, hükümetin Covid-19 nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan küçük işletmeler için 250-300 milyar dolarlık kaynak ayırma planı bulunduğunu açıkladı.

Kudlow ayırca, şirketleri kurtarmanın bir parçası  olarak hisse senedi pozisyonu almayı değerlendirebileceklerini söyledi.

Habere göre, Kudlow  bunun değerlendirmeye alınan birçok fikirden sadece bir tanesi  olduğunu, koronavirüs desteğinin son halinin Kongre'yle yapılacak  müzakereler sonrası şekilleneceğini kaydetti.

Kudlow koronavirüsün ekonomiye etkilerinin beklenenden daha kötü  olması durumunda gerekeni yapacaklarını, 1.3 trilyon dolar olan destek  paketinin daha da artırılabileceğini ifade etti.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Beyaz Saray, Koronavirüs, Ekonomi, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Almanya’da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi Ekonomi
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Ekonomi
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Ekonomi
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Ekonomi
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Ekonomi
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Ekonomi
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Ekonomi
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank’a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz Ekonomi
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Loading