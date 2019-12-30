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ABD Kuzey Akım-2 projesine neden karşı çıkıyor?

ABD’nin önceliği, AB’nin enerji güvenliği ve doğalgaz arzının çeşitlendirilmesi mi? Yoksa, Doğu Avrupa’nın kontrolü için ABD ve Almanya arasında yaşanan örtülü mücadele, Kuzey Akım-2 projesi ile somut hale mi geldi?

30.12.2019 14:31 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:31 ABD Kuzey Akım-2 projesine neden karşı çıkıyor?
ABD Senatosu tarafından kabul edilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na göre; Kuzey Akım-2 ve Türk Akımı projelerine katılan şirketler için ekonomik ve finansal yaptırımlar uygulanacak. Yaptırımlara neden olarak, Rus doğal gazına daha fazla bağımlı hale gelmenin AB ülkeleri üzerindeki politik baskıyı artıracak olması gösteriliyor. Peki, gerçekten ABD'nin önceliği, AB'nin enerji güvenliği ve doğal gaz arzının çeşitlendirilmesi mi? Yoksa, Doğu 'nın kontrolü için ABD ve arasında yaşanan örtülü mücadele, Kuzey Akım-2 projesi ile somut hale mi geldi?

Alman hükümeti 2018 yılında Kuzey Akım-2 projesi için gerekli izinleri verdi. Bu proje ile 2006 ve 2009 yıllarında Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan sorunlar nedeniyle meydana gelen doğal gaz kesintisinin tekrar yaşanmaması hedefleniyor. Kuzey Akım-1 hattına paralel olarak döşenecek 55 milyar metreküplük (bcm) kapasiteye sahip olacak Kuzey Akım-2 projesi ile, Rus gazının Baltık Denizi üzerinden doğrudan Almanya'ya taşınması öngörülüyor.
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Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Almanya, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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