Abd, Kuzey Akımı-2'yi Durdurmak İçin Çeşitli Alternatifler Arıyor

ABD
Başkanı Donald Trump
'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
, Washington
'un Kuzey Akımı-2 doğalgaz boru hattının yapımını durdurmak için çeşitli alternatifleri değerlendirdiğini bildirdi. Wall Street Journal
gazetesinin düzenlediği bir konferansta konuşan Bolton, ABD'nin Kuzey Akımı-2 doğalgaz boru hattının yapımını durdurmak için çeşitli alternatifleri değerlendirdiğini belirtti. Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı
'ndan üst düzey bir bürokrat, Ukrayna
Donanması'na ait gemilere Rusya
'nın ulusal sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle el konulması olayının Avrupa Birliği
'ni (AB) Kuzey Akımı-2'den vazgeçirmesi gerektiğini söylemişti. ABD'li yetkili, hattın yapım konusunun, Karadeniz
'deki olaydan sonra ABD'nin çağrılarına karşı daha duyarlı hale gelen Alman politikacılarla görüşüldüğünü, zira olup bitenlerin 'Alman kamuoyunda yankı uyandırdığını' ifade etmişti.
Bu arada Almanya
Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'deki olayın Berlin
'in Kuzey Akımı-2'nin yapımına yönelik tutumunu değiştirmediğini vurgulamıştı. AB'nin en büyük ekonomisine sahip Almanya, Kuzey Akımı-2 projesini destekliyor. Almanya Dışişleri Bakanı
Heiko Maas, Kerç Boğazı'nda yaşanan olaydan sonra Kuzey Akımı-2'nin ticari bir proje olduğunu ve Alman ya da Avrupalı şirketlerin ona katılmaktan vazgeçmesinin hiçbir ülkeye çıkar sağlamayacağını ifade etmişti.
The post ABD, Kuzey Akımı-2'yi durdurmak için çeşitli alternatifler arıyor
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07 Aralık 2018 Cuma 15:58