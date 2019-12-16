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ABD, Kuzey Kore'nin nükleer müzakereler için tanıdığı süreyi kabul etmeyecek

ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun, ülkesinin, Kuzey Kore'nin kesilen müzakerelerin yeniden başlatılması amacıyla ABD yönetimine somut öneriler sunması için tanıdığı süreyi kabul etmeyeceğini bildirdi.

16.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:22ABD, Kuzey Kore'nin nükleer müzakereler için tanıdığı süreyi kabul etmeyecek
ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun, ülkesinin, Kuzey Kore'nin kesilen müzakerelerin yeniden başlatılması amacıyla ABD yönetimine somut öneriler sunması için tanıdığı süreyi kabul etmeyeceğini bildirdi.
Yonhap ajansının haberine göre, Biegun, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul ile yapacağı görüşmelerden önce düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'nin gelecek günlerde büyük bir provokasyon eyleminde bulunma potansiyelinin farkında olduklarını belirtti.
Pyongyang'ın provokatif eylemlerinin Kore Yarımadası'nda kalıcı barışa ulaşma çabalarına zarar vereceğini vurgulayan Biegun, "Bu noktada, açıkçası ABD için bir mühlet söz konusu değil." dedi.
Biegun, Kuzey Koreli yetkililere nükleer müzakere masasına oturma çağrısı yaptı.
Moon'dan "müzakerelerde ısrar" çağrısı
Diğer yandan, Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcü Vekili Han Jung-woo, Biegun-Moon görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerikalı diplomatın Washington yönetiminin Pyongyang ile görüşmelerden vazgeçmeme konusundaki kararlılığını ilettiğini dile getirdi.
Han, Devlet Başkanı Moon'un Biegun'dan Kore Yarımadası'nın nükleerden arınması ve kalıcı barışın inşası için müzakerelerde ısrarcı olmasını istediğini kaydetti.
Kuzey Kore ile ABD arasında, şubat ayından bu yana aksayarak da olsa devam eden nükleer müzakereler, İsveç'te 5 Ekim'de yapılan çalışma düzeyindeki toplantılarda kesilmişti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, müzakereleri yeniden başlatmak üzere ABD yönetimine somut öneriler sunması için yıl sonuna kadar süre tanımış, aksi halde nükleer denemelere ve kıtalar arası güdümlü füze denemelerini sürdürecekleri uyarısında bulunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Kuzey Kore, Kore, Güncel

Kaynak: AA

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