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ABD'li 6 kişilik askeri heyet Akçakale'de

ABD'li 6 kişilik askeri heyet Şanlıurfa'ya geldi.

12.08.2019 17:35 ABD'li 6 kişilik askeri heyet Akçakale'de
ABD'li 6 kişilik askeri heyet Şanlıurfa'ya geldi. ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen toplantılarda Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varıldı. Mutabakat çerçevesinde Şanlıurfa'da Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Merkezde görev yapacak 6 kişilik ilk Amerikalı askeri heyet ise bugün kente geldi. Şanlıurfa GAP Havaalanı'na inen askerler daha sonra otobüsle Akçakale ilçesine gitti.
(Şinasi İnan/İHA)

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Kaynak: İHA

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