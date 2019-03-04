ABD'li Aktör Luke Perry, Hayatını Kaybetti

Beverly Hills 90210 dizisiyle tanınan ve geçtiğimiz günlerde felç geçirerek hastaneye kaldırılan ABD'li oyuncu Luke Perry, 52 yaşında hayatını kaybetti.

ÖLÜM HABERİNİ MENAJERİ DUYURDU

Perry'nin menajeri Arnold Robinson, yaptığı açıklamada, 1990-2000 yıllarında yayımlanan "Beverly Hills, 90210 (Evimiz Hollywood'da)" adlı diziyle hafızalara kazınan 52 yaşındaki Perry'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Robinson yazılı açıklamasında, Luke Perry'ye hastanede bulunduğu sürece tüm dünyadan gönderilen destek mesajları ve dualar için teşekkür ettiğini söyledi. Luke Perry, en son Riverdale dizisinde rol almıştı.

FELÇ GEÇİRMİŞTİ

1990'lara ve 2000'lerin ilk dönemine damgasını vuran Beverly Hills 90210 dizisiyle hafızalarda yer eden oyuncu Luke Perry, geçirdiği felç sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Perry, ilk müdahalenin ardından doktorlar tarafından yapay komaya sokulmuştu. 2015 yılında bağırsaklarında kötü huylu tümör bulunan Perry, o dönemde operasyon geçirip tedavi görmüştü.

LUKE PERRY KİMDİR?

Luke Perry, 11 Ekim 1966 yılında ABD'de doğdu. Daha çok rol aldığı Tv yapımı film ve dizilerle hafızalara kazındı. Rol aldığı Tv dizisi Beverly Hills, 90210 adlı diziyle milyonlarca kişi tarafından tanındı. Birçok yapımda önemli rollerde yer aldı.

Kaynak: İHA