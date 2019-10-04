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ABD'li aktör Robert de Niro'ya "cinsiyet ayrımcılığı ve taciz" davası

ABD'li aktör Robert de Niro'ya eski asistanı tarafından "cinsiyet ayrımcılığı ve taciz" suçlamasıyla 12 milyon dolarlık tazminat davası açıldı.

04.10.2019 15:00ABD'li aktör Robert de Niro'ya
ABD'li aktör Robert de Niro'ya eski asistanı tarafından "cinsiyet ayrımcılığı ve taciz" suçlamasıyla 12 milyon dolarlık tazminat davası açıldı.
BBC'de yer alan habere göre, de Niro'nun eski asistanı Graham Chase Robinson, yıllarca maruz kaldığını iddia ettiği "cinsiyet ayrımcılığı ve taciz" suçlamasıyla ünlü oyuncuya 12 milyon dolarlık tazminat davası açtı.
Robinson, oyuncunun kendisine küfür ettiği, zorla fiziksel temasta bulunduğu ve cinsel içerikli yorumlara maruz bıraktığı iddiasında bulundu.
Haberde, de Niro'nun avukatının iddialar hakkında "saçmalığın ötesinde" yorumunu yaptığı kaydedildi.
Robinson'un açtığı davadan önce de Niro da eski asistanını, kendisine verdiği bütçeyi kötüye kullandığı ve iş yerinde uzun süre televizyon izlediği suçlamalarıyla dava etmişti.
ABD medyasında çıkan ve dava dosyasına dayandırılan haberlerde de Robinson'un, de Niro'nun suçlamalarının, kendisinin harekete geçmesini engelleme, kariyerini ve itibarını zedeleme amacı taşıdığını savunarak reddettiği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: AA

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