ABD'li albay, terör örgütü YPG beğenisini tepki üzerine kaldırdı

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, YPG/PKK'ya yakın sosyal medya hesaplarındaki uçak düşürüldüğü iddiasını içeren paylaşıma "beğeni" yaptı.

Albay Caggins'in YPG/PKK'ya yakın bir hesapta yer alan görüntüyü paylaşması dikkati çekti.

"BEĞENİ YAPMAK İÇERİĞİ DESTEKLEMEK ANLAMINA GELMİYOR"

AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan sözcü Caggins, "Videodaki görüntüyü teyit edemem. Takdir edersiniz ki 'beğeni' yapmak içeriği desteklemek anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.Sözcü daha sonra söz konusu görüntüye yaptığı beğeniyi geri aldı.