Haberler» Güncel» Haber

Abd'li askeri heyet, genelkurmay'ı ziyaret edecek

MİLLİ Savunma Bakanlığı, ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD'li askeri heyetin bugün Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nı ziyaret edeceğini açıkladı.

10.09.2019 10:27 Abd'li askeri heyet, genelkurmay'ı ziyaret edecek
MİLLİ Savunma Bakanlığı, ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD'li askeri heyetin bugün Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nı ziyaret edeceğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik faaliyetlerin devam ettiği belirtilerek, "ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson başkanlığındaki ABD askeri heyeti, temaslarda bulunmak üzere bugün Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nı ziyaret edecektir" denildi.



Amerika Birleşik Devletleri, Genelkurmay Başkanlığı, Avrupa, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:38   Melikgazi'de YKS hazırlık kursu kayıtları başladı
11:37   Ekonomide işler yolunda, ülke notu yükselebilir
11:37   Kapatılan okulun açılmasını isteyen veliler okulun önünde oturma eylemi yaptı
11:37   Ankara'da korkutan yangın
11:36   Samsun'da "torbacı" operasyonu
11:36   Başkan Bayındır: "Derdim Beyşehir Gölü ve göl kıyıları"
11:35   Döşemealtı İşkur masası, bin 346 kişinin iş sahibi olmasını sağladı