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Abd'li askeri heyet, genelkurmay'ı ziyaret edecek

MİLLİ Savunma Bakanlığı, ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD'li askeri heyetin bugün Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nı ziyaret edeceğini açıkladı.

10.09.2019 10:40 Abd'li askeri heyet, genelkurmay'ı ziyaret edecek

MİLLİ Savunma Bakanlığı, ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD'li askeri heyetin bugün Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nı ziyaret edeceğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik faaliyetlerin devam ettiği belirtilerek, "ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson başkanlığındaki ABD askeri heyeti, temaslarda bulunmak üzere bugün Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nı ziyaret edecektir" denildi.

Haber: ANKARA, -



Amerika Birleşik Devletleri, Genelkurmay Başkanlığı, Avrupa, Güncel

Kaynak: DHA

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