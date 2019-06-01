İncirlik'teki ABD'li askerlere Ramazan Bayramı uyarısı: İyi bayramlar dileğinde bulunun

Merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'nde konuşlu ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üs Kanat Komutanlığının resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, ramazan ayının sona ermesiyle 4 Haziran'da 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlayacağı belirtildi.

"İYİ BAYRAMLAR" DİLEĞİ UYARISI

Duyuruda, "İslam dininin iki büyük bayramından birisi olan Ramazan Bayramı boyunca ev sahibi arkadaşlarımız, akrabaları ve yakınlarıyla 3,5 günlüğüne bayramı kutlayacaklar. Üstte dolaşırken lütfen Türk dostlarımıza 'Mutlu bayramlar' veya 'İyi bayramlar' dileğinde bulunun. Destek ve misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz" ifadesine yer verildi.