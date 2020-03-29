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ABD'li avukatlardan Çin'e 20 trilyon dolarlık korona virüs davası

ABD'li avukatlar, korona virüs salgınının Çin'de üretilen bir biyolojik silah saldırısı sonucu ortaya çıktığını iddia ederek, Çinli yetkililere 20 trilyon dolarlık tazminat davası açtı.

29.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:00
ABD'li avukatlardan Çin'e 20 trilyon dolarlık korona virüs davası
ABD'li avukatlar, korona virüs salgınının Çin'de üretilen bir biyolojik silah saldırısı sonucu ortaya çıktığını iddia ederek, Çinli yetkililere 20 trilyon dolarlık tazminat davası açtı.

ABD'li avukatlar Çin'i biyolojik silah üreterek korona virüs salgınını yaymakla suçladı. ABD'li avukat Larry Klayman ve savunma grubu Freedom Watch, Çin hükümeti, Çin ordusu, Wuhan Viroloji Enstitüsü ile enstitü direktörü Shi Zhengli ve Çin ordusu Tümgenerali Chen Wei'ne 20 trilyon dolar değerindeki tazminat davası açtı.

Avukatlar, Çinli yetkilileri terörizme maddi destek sağlama, ABD vatandaşlarının zarar görmesine ve ölümüne yol açmak için komplo kurmak, ihmal, ölüme neden olmak ve saldırı ile suçluyor. Virüsün Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden yayıldığını iddia eden avukatlar, korona virüsün Çin tarafından kitlesel ölüme yol açmak için tasarlandığını öne sürdü. ABD'li grup, ayrıca korona virüs hakkında konuşan ve uluslararası alanda tehlikeye dikkat çeken Çinli doktorların susturulduğunu öne sürdü.

Çin'de 81 bin 439 kişiye bulaşan ve 3 bin 300 kişinin ölümüne yolan açan korona virüsü nedeniyle dünya genelinde toplam 31 bin 913 kişi hayatını kaybetti.

Salgında en çok vakanın görüldüğü ABD'de ise son verilere göre 123 bin 781 vaka kayıtlara geçerken, şu ana kadar 2 bin 229 kişi hayatını kaybetti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

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