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ABD'li bilim insanlarından bebeklerin geniyle oynayan Çinli biyofizikçiye tepki; başarısız ve yalan

"Çin'de HIV virüsüne karşı bağışıklık kazandırma iddiasıyla ikiz bebeklerin genetiği ile oynandı ancak bu adım hedefine ulaşamadı. Bilim insanları çalışmaya tepki gösterdi ve olası sonuçlara dikkat çekti: "İstenmeyen mutasyonlara (değişim) da neden olmuş olabilir"

04.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:43ABD'li bilim insanlarından bebeklerin geniyle oynayan Çinli biyofizikçiye tepki; başarısız ve yalan
"Çin'de HIV virüsüne karşı bağışıklık kazandırma iddiasıyla ikiz bebeklerin genetiği ile oynandı ancak bu adım hedefine ulaşamadı. Bilim insanları çalışmaya tepki gösterdi ve olası sonuçlara dikkat çekti: "İstenmeyen mutasyonlara (değişim) da neden olmuş olabilir"

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü dergisinde (MIT Technology Review) yayımlanan ve Çin'de dünyaya gelen ilk genetiği değiştirilmiş ikiz bebekler Lulu ve Nana ile ilgili makalede, etik ve bilimsel normların görmezden gelindiği iddia edildi.
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Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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