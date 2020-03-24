Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt - Spor

Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt

Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, yurt dışında yaşayan vatandaşlarına bir an önce ülkeye dönmesi için yaptığı çağrıya rağmen Türkiye'de kalacağını açıkladı.

24.03.2020 18:41 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:03

Dünya genelinde yayılan korona salgının ardından ABD Başkanı Donald Trump, yurt dışında yaşayan vatandaşlarına seslenerek ülkelerine dönmeleri çağrısında bulunmuştu. Beşiktaş 'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd ise Trump'ın çağrısına Sports Illustrated dergisi aracılığıyla yanıt verdi.

"TÜRKİYE'DE KALMAYA DEVAM EDİYORUM"

Başkan Trump'ın, yurt dışında yaşayan ABD vatandaşlarının ülkeye dönmesi için yaptığı çağrıya ilişkin soruyu yanıtlayan Tyler Boyd, "Ailemden uzaktayım ama burada kalıyorum. Sınırlar kapalı. Hiçbir sorun olmadan ayrılamam ve geri dönemem. Bende bu noktada Türkiye 'de kalmaya devam ediyorum. Kendimi burada güvende hissediyorum. Evde olabildiğimce formda kalmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ SALGINI ÇOK CİDDİYE ALIYOR"

Beşiktaş'ın süreci çok iyi yönettiğini dile getiren Boyd, "Hastalığın Türkiye'deki yayılması ve kulübün aldığı önlemler hakkında sürekli bilgilendiriliyoruz. Bu konuda gerçekten bir grup mutabakatı yok. Gerçekten bir bölünme de yok. Takım otobüsü, eğitim tesisi ve yemek alanları sterilize edildi. Oyuncular bir grup mesajı uygulamasıyla sık sık kontrol ediliyor. Beşiktaş salgını çok ciddiye alıyor. Güvenliğimin tehlikede olduğunu hiç hissetmedim" dedi.

Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt

"BU KÜLTÜRÜ SEVİYORUM"

Türkiye'de çok ciddi önlemler alındığını belirten ABD'li oyuncu, "Zaten önlemleri görmezden gelmek zor. Ligi durdurmak doğru karardı. Futbol buradaki en büyük şey ve çok sayıda insana katılıyor. Lige ara verilmesi çok dikkat çekici bir karar. İnsanlara evde kalmalarını ve güvende olmalarını söylüyoruz" açıklamasını yaptı. Beşiktaş taraftarının ne kadar tutkulu olduğunu anlatan Boyd, "Bir şeye ıslık çaldıklarında sanki bir rüzgar hissediyorsunuz. İnanılmaz derecede tutkulu. Bir futbolcu için çok iyi bir atmosfer oluşturuyorlar. Bazen kaybetmek zor oluyor, çünkü sokakta veya halka açık olarak eleştiriliyorsunuz. Ama her iki yönde de geçerli bu. Kazandığınızda o ana kadarki en iyi duyguyu yaşıyorsunuz. Bunu seviyorum. Bu kültürü seviyorum. İnsanları seviyorum. Bu tutkuyu seviyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın ABD’li oyuncusu Tyler Boyd’dan Donald Trump’ın ülkeye dönün çağrısına yanıt

Kaynak: İHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beşiktaş, Türkiye, Spor

Haberin Videosu :

ABD'li oyuncu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar (1)
BUNAK:UMARIM İSLAM İLE TANIŞIRSIN LOO
Cevap Yaz 1 0

Spor Manşet

Haberler

Fenerbahçe’den son dakika koronavirüs açıklaması Spor
Fenerbahçe'den son dakika koronavirüs açıklaması
’Fatih hocamdan haber aldım’ diyen Arda, Terim’in son durumunu açıkladı Spor
"Fatih hocamdan haber aldım" diyen Arda, Terim'in son durumunu açıkladı
Beşiktaş’ta Çağdaş Atan’ın test sonucu belli oldu! Spor
Beşiktaş'ta Çağdaş Atan'ın test sonucu belli oldu!
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hastaneye yatırıldı! Spor
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hastaneye yatırıldı!
BB Erzurumspor’un eski oyuncusu şehit oldu! Spor
BB Erzurumspor'un eski oyuncusu şehit oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Terim’e geçmiş olsun telefonu Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun telefonu
Koronavirüs, Fenerbahçe’nin planını suya düşürdü Spor
Koronavirüs, Fenerbahçe'nin planını suya düşürdü
Galatasaray efsanesinden Tümer Metin’e sert tepki Spor
Galatasaray efsanesinden Tümer Metin'e sert tepki

Son Dakika Spor Haberleri

19:48: Almanya'da 1. ve 2. futbol liglerinin 30 Nisan'a kadar askıya alınması tavsiye edildi - Spor 19:47: Gianni Infantino'dan futbol dünyasına birliktelik çağrısı - Spor 19:46: Son Dakika: Trabzonspor'un koronavirüs testleri negatif çıktı - Spor 19:41: Son dakika... Yusuf Günay'dan corona virüs testi açıklaması! - Spor 19:39: Trabzonspor'dan açıklama: Tüm testler negatif çıktı - Spor 19:12: Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı - Spor 19:06: Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta - Spor 18:54: Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi negatif çıktı - Spor 18:41: Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt - Spor 18:28: Test yaptıran Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hastaneye yatırıldı - Spor 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading