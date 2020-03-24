Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››ABD'li Boyd'dan, Trump'ın dönün çağrısına 'güvendeyim' cevabı - Haberler

ABD'li Boyd'dan, Trump'ın dönün çağrısına "güvendeyim" cevabı

Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, yurt dışında yaşayan vatandaşlarına bir an önce ülkeye dönmesi için yaptığı çağrıya rağmen Türkiye'de kalmaya karar verdiğini açıkladı.

24.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:50
ABD'li Boyd'dan, Trump'ın dönün çağrısına
Beşiktaş 'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, yurt dışında yaşayan vatandaşlarına bir an önce ülkeye dönmesi için yaptığı çağrıya rağmen Türkiye 'de kalmaya karar verdiğini açıkladı.
Dünya genelinde yayılan korona salgının ardından ABD Başkanı Donald Trump, yurt dışında yaşayan vatandaşlarına seslenerek ülkelerine dönmeleri çağrısında bulunmuştu. Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd ise Trump'ın çağrısına Sports Illustrated dergisi aracılığıyla yanıt verdi.
"Türkiye'de kalmaya devam ediyorum"
Başkan Trump'ın, yurt dışında yaşayan ABD vatandaşlarının ülkeye dönmesi için yaptığı çağrıya ilişkin soruyu yanıtlayan Tyler Boyd, "Ailemden uzaktayım ama burada kalıyorum. Sınırlar kapalı. Hiçbir sorun olmadan ayrılamam ve geri dönemem. Bende bu noktada Türkiye'de kalmaya devam ediyorum. Kendimi burada güvende hissediyorum. Evde olabildiğimce formda kalmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın süreci çok iyi yönettiğini dile getiren Boyd, "Hastalığın Türkiye'deki yayılması ve kulübün aldığı önlemler hakkında sürekli bilgilendiriliyoruz. Bu konuda gerçekten bir grup mutabakatı yok. Gerçekten bir bölünme de yok. Takım otobüsü, eğitim tesisi ve yemek alanları sterilize edildi. Oyuncular bir grup mesajı uygulamasıyla sık sık kontrol ediliyor. Beşiktaş salgını çok ciddiye alıyor. Güvenliğimin tehlikede olduğunu hiç hissetmedim" dedi.
Türkiye'de çok ciddi önlemler alındığını belirten ABD'li oyuncu, "Zaten önlemleri görmezden gelmek zor. Ligi durdurmak doğru karardı. Futbol buradaki en büyük şey ve çok sayıda insana katılıyor. Lige ara verilmesi çok dikkat çekici bir karar. İnsanlara evde kalmalarını ve güvende olmalarını söylüyoruz" açıklamasını yaptı.
"Kültürü seviyorum"
Beşiktaş taraftarının ne kadar tutkulu olduğunu anlatan Boyd, "Bir şeye ıslık çaldıklarında sanki bir rüzgar hissediyorsunuz. İnanılmaz derecede tutkulu. Bir futbolcu için çok iyi bir atmosfer oluşturuyorlar. Bazen kaybetmek zor oluyor, çünkü sokakta veya halka açık olarak eleştiriliyorsunuz. Ama her iki yönde de geçerli bu. Kazandığınızda o ana kadarki en iyi duyguyu yaşıyorsunuz. Bunu seviyorum. Bu kültürü seviyorum. İnsanları seviyorum. Bu tutkuyu seviyorum" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beşiktaş, Türkiye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı’ndan sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler geldi Haberler
Cumhurbaşkanlığı'ndan sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler geldi
Erdoğan’dan halka çağrı: Salgın zincirini kırmaya yardımcı olun Haberler
Erdoğan'dan halka çağrı: Salgın zincirini kırmaya yardımcı olun
Avrupa ülkesinde koronadan 4 Türk daha öldü, sayı 14’e yükseldi Haberler
Avrupa ülkesinde koronadan 4 Türk daha öldü, sayı 14'e yükseldi
İstanbul Adliyesi’ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu Haberler
İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu
Otobüse alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi gözaltına alındı Haberler
Otobüse alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi gözaltına alındı
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz’a ertelendi Haberler
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi
Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı Haberler
Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı
Ankara’da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi Haberler
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:49: Evlerinden çıkmayan yaşlı vatandaşlara polisten destek - BALIKESİR - Haber 19:48: Sağlık çalışanları toplu taşıma ve kamuya ait sosyal tesislerden ücretsiz yararlanacak - Haber 19:46: Esnafa "madeni paraları dezenfekte edin" uyarısı - Haber 19:46: BATMAN Vali Şahin, Batman Belediye Başkan Vekilliği görevine başladı - Haber 19:45: Marmaris'te sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzeri kişilere belediye desteği - Haber 19:35: Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı - Haber 19:32: Son Dakika: Sağlık çalışanları kamuya ait hizmetlerden ücretsiz faydalanacak - Haber 19:22: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun - Haber 19:06: İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu - Haber 19:01: Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi - Haber 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading