Haberler» Ekonomi» Haber

ABD'li çiftçiler, Trump'ın ticaret politikalarına isyan ediyor

ABD'nin en büyük çiftçi örgütleri, Çin ile tarife savaşlarının, milyonlarca çiftçi ailesinin üzerindeki baskıyı artırdığı uyarısında bulundu.

07.08.2019 15:59 ABD'li çiftçiler, Trump'ın ticaret politikalarına isyan ediyor
ABD'nin en büyük çiftçi örgütleri, Çin ile tarife savaşlarının, milyonlarca çiftçi ailesinin üzerindeki baskıyı artırdığı uyarısında bulundu.

Çin, Trump'ın ticaret görüşmelerinde Çin malları üzerindeki tarifeleri daha da genişletmesi tehdidinde bulunmasının ardından ABD'den tarım ürünleri ithalatını durdurdu. Tarım endüstrisindeki dalgalanma etkilerinin yanı sıra kötüleşen ticaret savaşı, ABD finans piyasalarını olumsuz şekilde etkilediği kaydediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin mallarına yeni vergi tarifesi uygulayacaklarını açıklamasının ardından gerilen ABD-Çin ticari ilişkileri, ABD'li çiftçileri de harekete geçirdi. Söz konusu ek tarifelerin ardından, Çin'in ABD'den tarım ürünü alımını geçici bir süre durdurma kararı alması üzerine ABD'li çiftçiler, Trump'ın bu kararını eleştirdi.

ABD Başkanı Trump ise geçen hafta sosyal medya platformu üzerinden yaptığı bir açıklamasında, tarifelerden zarar gören çiftçilerin gerekli görülürse hükümet yardımıyla desteklenebileceğini ve ekonominin 'güçlü bir pozisyonda' olduğunu söyledi. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:58   'Ticari ihtilaflar hava kargo trafiğini vurdu'
16:58   "Türkiye makarna ihracatında ikinci sırada"
16:58   Malatya Ticaret Borsası
16:58   Kuyumcular odası "müeyyide yetkisi" istiyor
16:55   Sanayicilerden çiftçiye büyük destek
16:51   Altın Nisan 2013'ten bu yana ilk kez 1,500 doların üzerine yükseldi
16:49   Bulgaristan yeni VW fabrikasını istiyor