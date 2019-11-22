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ABD'li Cumhuriyetçi Senatör, "Biden-Ukrayna ilişkisinin" belgelerini talep etti

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir mektup göndererek, ülkenin eski Başkan Yardımcısı ve 2020 Demokrat aday adayı Joe Biden, oğlu Hunter Biden ve diğer Barack Obama yönetimi yetkililerinin Ukrayna ile ilişkilerine ilgili belgeleri talep etti.

22.11.2019 00:48 | Son Güncelleme: 22.11.2019 00:48ABD'li Cumhuriyetçi Senatör,
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir mektup göndererek, ülkenin eski Başkan Yardımcısı ve 2020 Demokrat aday adayı Joe Biden, oğlu Hunter Biden ve diğer Barack Obama yönetimi yetkililerinin ile ilişkilerine ilgili belgeleri talep etti.
ABD'de Başkan Trump'ın,"Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuz ayında gerçekleştirdiği bir telefon görüşmesinde, Demokratlar'ın 2020 aday adaylarından Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ın soruşturulması konusunda baskı yaptığı" iddiasıyla açılan azil soruşturması sürerken, Cumhuriyetçiler'den yeni bir adım geldi.
Senato Adalet Komitesi Başkanı Lindsey Graham, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir mektup yazarak eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, oğlu Hunter Biden ve diğer Barack Obama yönetimi yetkililerinin dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile yaptıkları anlaşmalarla ilgili belgeleri istedi.
Graham'in talep ettiği belgeler arasında, Biden'ın Poroşenko ile 11,18,19 Şubat ve 22 Mart 2016'da yaptığı ve Biden'ın Burisma adlı enerji şirketiyle ilgili soruşturmaya ilişkin konuştuğu iddia edilen telefon görüşmelerinin ve Hunter Biden'ın iş ortağı Devon Archer ile dönemin Dışişleri Bakanı John Kerry'nin 2 Mart 2016'da gerçekleştirdiği toplantının kayıtları bulunuyor.
Trump'a yönelik azil soruşturması
ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ile temmuzda telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Trump'ın, Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmişti.
ABD Kongresindeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.
Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuştu. Ancak Trump'ın telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması ilgi çekmişti.
Beyaz Saray görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.
Temsilciler Meclisi geçen aydaki oylamayla azil soruşturmasının usullerini belirlemiş, kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmış, ilk oturum geçen hafta çarşamba günü gerçekleştirilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Güncel

Kaynak: AA

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