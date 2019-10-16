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ABD'li Della Miles, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Suriye sınırında

Ziyaret için geldiği Türkiye'de Müslüman olan dünyaca ünlü sanatçı Della Miles, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.

16.10.2019 17:57ABD'li Della Miles, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Suriye sınırında
Ziyaret için geldiği Türkiye'de Müslüman olan dünyaca ünlü sanatçı Della Miles, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.

Ziyaret için geldiği Türkiye'de Müslüman olan dünyaca ünlü sanatçı Della Miles, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi. Sınırın sıfır noktasına gelen Miles, harekata destek açıklaması yaptı. Miles, "Barış harekatına buraya gelerek destek veriyorum. Ben buraya bin kilometre uzaklıktan geldim, burada olmam zaten Barış Pınarı Harekatı'nı ne kadar desteklediğimi gösteriyor, kelimelere gerek yok" ifadelerini kullandı.

Burada çocuklarla ilgilenen Miles, daha sonra Akçakale'den ayrıldı. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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